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Lazio vazhdon të kryesojë bindshëm në Serie A. Skuadra kryeqytetase regjistroi fitoren e nëntë sezonale, duke mposhtur Leccen me rezultat 3-0.
Dy golat e parë për Lazion i realizoi Tijjani Noslin, i cili shkoi në kuotën e gjashtë golave këtë sezon. Fitoren e vendasve e vulosi Davide Frattesi në minutën e 90-të, me golin e tij të pestë sezonal.
Me këtë fitore, Lazio arrin në 32 pikë dhe shkëputet pesë pikë nga Interi. Në anën tjetër, Lecce mbetet me 10 pikë në pozitën e 14-të.
Në xhiron e ardhshme, Torino do të jetë kundërshtari i Lazios, ndërsa Lecce do të përballet me Atalantën.