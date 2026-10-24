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Lazio vazhdon formën e mirë në Serie A, duke mposhtur Parmën me rezultat 2-1 në ndeshjen e xhiros së tetë.
Skuadra e Gattusos shfrytëzoi krizën e thellë të Parmës, e cila ndodhet në pozitën e parafundit, për të marrë tri pikë të rëndësishme.
Taylor zhbllokoi rezultatin, ndërsa autogoli i Diego Carlos vulosi fitoren e Lazios, që për disa orë do të jetë lidere e kampionatit me 22 pikë.
Golin e vetëm për Parma e shënoi Simine Lontani me ndihmën e teknologjisë, pasi ishte goli më i çuditshëm sivjet.
Kështu, vazhdon ëndrra e Gattusos për ta mbajtur Lazion në garën për kreun e tabelës.
Në xhiron e ardhshme, që zhvillohet në mesjavë, Lazio do të jetë mysafir i Sassuolos, ndërsa Parma do ta presë Udinesen.