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Lazio dhe Milan zhvilluan një ndeshje spektakolare dhe dramatike, e cila në fund u mbyll me barazim.
Vendasit patën një pjesë të parë perfekte, duke shfrytëzuar lojën e dobët të Milanit dhe gabimet e mbrojtjes, transmeton Klankosova.tv
Cancellieri dhe Noslin realizuan për t’i dhënë Lazios një epërsi të dyfishtë.
Por gjithçka ndryshoi pas pushimit, me inkuadrimin e Musah dhe Pulisic, e sidomos të Moreira-s, Milani reagoi fuqishëm.
Pikërisht Moreira ishte heroi i kuqezinjve, duke shënuar dy gola të bukur brenda vetëm dy minutash, në minutat 66 dhe 67, për ta rikthyer Milanin në lojë.
Kuqezinjtë dominuan më pas dhe kërkuan edhe golin e fitores, por nuk arritën ta përmbysnin plotësisht rezultatin.
Në fund, Lazio merr një pikë dhe shkon në kuotën e 10 pikëve, ndërsa Milani arrin në 8 pikë, duke regjistruar barazimin e dytë radhazi.
Në javën e ardhshme, Milani pret Leçen, ndërsa Lazio udhëton te Venezia.