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Lajme të mira në shtëpinë e Lazios.
Klubi kryeqytetas ka vazhduar kontratën me Romano Floriani Mussolinin, duke e blinduar talentin e tij me një marrëveshje të re deri në vitin 2030.
Atmosfera në kampin bardhekaltër është fantastike, pasi edhe rezultatet po flasin në favor të skuadrës së drejtuar nga Gennaro Gattuso.
Lazio po përjeton një nga fillimet më të mira në historinë e klubit. Pas 11 xhirove në Serie A, qëndron në vendin e parë me 29 pikë dhe ende nuk njeh humbje. Një ecuri historike që ka rikthyer entuziazmin dhe besimin te tifozët.
Kontrata e re për Floriani Mussolinin dhe rezultatet fantastike konfirmojnë se në Romë po fryn një erë optimizmi. Lajme të mira dhe atmosferë e shkëlqyer në shtëpinë e Lazios!