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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka përkujtuar zyrtarët e Shërbimit Policor të Kosovës, Sebahate Tolaj dhe Isuf Haklaj, në 23-vjetorin e vrasjes së tyre.
Përmes një postimi, Abdixhiku ka rikujtuar se Tolaj dhe Haklaj u vranë më 24 nëntor 2003, në një pritë në Raushiq të Pejës, derisa ishin në krye të detyrës.
Ai ka theksuar se dy zyrtarët po hetonin vrasjet e pasluftës në rajonin e Dukagjinit, përfshirë edhe vrasjen e kolonel Tahir Zemajt dhe Smajl Hajdarajt.
Abdixhiku ka thënë se, edhe pas 23 vjetësh, zbardhja e plotë e vrasjes së tyre dhe vënia e përgjegjësve para drejtësisë mbetet obligim institucional dhe shoqëror.
“Familjet e tyre, shoqëria dhe Republika e Kosovës meritojnë të vërtetën dhe drejtësinë”, ka shkruar Abdixhiku.
Në fund, ai ka bërë homazhe për jetën dhe veprën e dy zyrtarëve.
“Lavdi jetës dhe veprës së Sebahate Tolajt dhe Isuf Haklajt!”, ka përfunduar Abdixhiku.