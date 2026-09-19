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Breza të lindur në Kosovën e lirë, e breza të lindur në Kosovën e pavarur vinin për të parë fotografitë e një lufte të pabarabartë që i bën edhe më heroikë ushtarët e Ushtrisë Çlirimtatare të Kosovës të viteve ’98 e ’99, plot syresh protagonistë në këto imazhe.
Gatishmëria vetëmohuese e guximi për flijim vinin më shumë në formë deklarimi se mëtim për triumf.
E në fund, u bë edhe deklarimi, e u bë edhe fitorja.
Një koleksion i këtyre fotografive, të shkrepura nga Visar Kryeziu, erdhi në kuadër të ekspozitës “Ditari i një fotografi të luftës”, në Galerinë e Arteve të Prishtinës që e organizoi një ngjarje të tillë tok me platformën “Liria ka emër”.