Lajmet e fundit
Interi ka marrë një goditje të rëndë, pasi kapiteni Lautaro Martinez pritet të qëndrojë jashtë fushave të blerta deri në fund të muajit nëntor, për shkak të një problemi fizik.
Sulmuesi argjentinas ka pësuar një dëmtim në kofshën e majtë dhe vuan nga një inflamacion në muskujt e pasmë të kofshës. Si pasojë, ai pritet të mungojë në disa ndeshje të rëndësishme të skuadrës zikaltër, transmeton Klankosova.tv.
Sipas raportimeve, Martinez mund të humbasë deri në gjashtë ndeshje me Interin, duke i shkaktuar trajnerit një mungesë të rëndësishme në repartin ofensiv. Tashmë, fokusi do të jetë te rikuperimi i kapitenit argjentinas dhe rikthimi i tij në fushë sa më shpejt të jetë e mundur.