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Me afrimin e dimrit, Lassa Kosova prezanton gamën e gomave për vetura, SUV dhe automjete të lehta komerciale, me modele që u përgjigjen nevojave të drejtuesve dhe bizneseve gjatë sezonit të ftohtë.
Përgatitja për udhëtim në dimër fillon me zgjedhjen e gomave të përshtatshme.
Pas markës Lassa qëndron partneriteti mes Bridgestone Corporation dhe Sabancı Group, që ndërthur përvojën ndërkombëtare me zhvillimin e teknologjive të reja të gomave.
Snoways 5 dhe Competus Winter 3
Snoways 5 për vetura dhe Competus Winter 3 për SUV sjellin teknologjinë NextGen të Lassa-s për performancë në borë dhe rrugë të lagështa. Të dy modelet mbajnë shenjën EV Ready dhe janë të përshtatshme edhe për automjete elektrike dhe hibride.
Snoways 5 ka marrë shenjën TÜV SÜD Performance Mark dhe, sipas prodhuesit, sjell përmirësime në performancën dimërore dhe rezistencën ndaj konsumimit krahasuar me paraardhësin. Competus Winter 3 e përshtat këtë teknologji për kërkesat e SUV-ve.
Wintus 3 për automjetet e biznesit
Për furgonët dhe automjetet e lehta komerciale, Wintus 3 ndërthur performancën dimërore me qëndrueshmërinë në përdorim. Modeli ka marrë shenjën TÜV SÜD Performance Mark dhe, sipas prodhuesit, ofron jetëgjatësi më të madhe dhe rezistencë më të ulët në rrotullim krahasuar me paraardhësin.
Gama plotësohet nga Snoways 4+ dhe Multiways-C 2, ky i fundit si alternativë për të katër stinët për automjetet e lehta komerciale.
Lassa Revola vlerësohet nga AUTO BILD
Krahas gamës dimërore, Lassa ka shënuar rezultate edhe me modelin veror Revola. Në testimin e publikuar më 23 shtator 2026, revista gjermane AUTO BILD e vlerësoi me notën 2,0 – “Good” (Mirë), duke veçuar kapjen në rrugë të lagështa, rezistencën ndaj aquaplaning-ut, reagimin e saktë në drejtim dhe zhurmën e ulët gjatë rrotullimit.
Gjeni modelin e duhur te Lassa Kosova
Për modelet, dimensionet dhe ofertat në dispozicion, kontaktoni Lassa Kosova. Serviset dhe shitësit e gomave ftohen të bëhen pjesë e rrjetit të partnerëve, me mbështetje teknike dhe marketingu nga ekipi ynë.
Lassa Kosova | Prishtinë
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