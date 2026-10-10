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Trajneri i Barcelonës, Joan Laporta, ka akuzuar Real Madridin se ata janë kundër të gjithëve.
“Real Madridi është kundër të gjithëve dhe gjithçkaje. Është e qartë se Real Madridi po e humb të gjithë kredibilitetin dhe prestigjin e tij”, ka thënë Laporta.
“Real Madridi fillimisht kundërshton gjithçka, por në fund i bashkohet shumicës”.
“Sa i përket rastit Negreira, Real Madridi na fajësoi ende pa u gjykuar. Kur të merret vendimi dhe çështja të pushohet, ata do të duhet t’i tërheqin deklaratat e tyre”.
Rasti Negreira lidhet me pagesat që Barcelona u ka bërë për disa vite kompanive të lidhura me Jose Maria Enriquez Negreira, ish-zëvendëspresident i Komitetit Teknik të Gjyqtarëve në Spanjë.
Çështja ka nxitur dyshime për ndikim të mundshëm në gjykim, ndërsa Barcelona ka mohuar se ka paguar për të përfituar favore nga gjyqtarët.