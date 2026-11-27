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Negroci i Drenasit, vendlindja e ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, e ka nderuar figurën e tij me ngritjen e një lapidari.
Përurimi i lapidarit u bë të enjten, ndërsa për emocionet pas këtij gjesti ka folur edhe Daut Krasniqi, vëllai i Jakup Krasniqit.
Në një intervistë për emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, të realizuar nga gazetarja Endrita Bajrami, ai tha se u emocionua kur pa fotografinë e lapidarit.
Daut Krasniqi u shpreh se ky nderim i takon vendlindjes, pasi, sipas tij, Jakup Krasniqi ka punuar jo vetëm për fshatin, por për tërë Kosovën, njofton Klankosova.tv.
“Çka të bësh për të është mirë. I takon fshatit, se ka punuar për fshatin, jo vetëm për fshatin, por për tërë Kosovën. M’u rrit zemra kur e pashë fotografinë. Një lajm i mirë është për fshatin”, u shpreh ai.