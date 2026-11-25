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Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK) ka lansuar web faqen e re.
Nga sot, web faqja e re e KMShK-se është www.presscouncilkosova.org.
Web-faqja e re është lansuar përmes një projekti të realizuar me mbështetjen e Programit #SustainMedia, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane dhe i zbatuar nga GIZ dhe DW Akademie.
KMShK, si trup vetërregullues i mediave të shkruara, është themeluar me ndihmën e OSBE-së në Kosovë në shtator të vitit 2005, ndërsa Zyra e KMShK-së aktivitetin e rregullt e ka filluar në dhjetor të vitit 2005.
Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës tani i ka rreth 50 anëtarë të rregullt, media online dhe agjenci lajmesh. Kuvendi i anëtarëve të KMShK-së përbëhet nga përfaqësuesit e mediave online (portaleveve të lajmeve) dhe agjencive të lajmeve.