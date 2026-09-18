Lajmet e fundit
Arkivoli i aktivistes dhe ish-deputetes Flora Brovina u vendos në hollin e Kuvendit të Kosovës, ku u mbajtën homazhe dhe u nderua veprimtaria e saj ndër vite.
Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë përfaqësues të partive politike, familjarë dhe bashkëpunëtorë, ndërsa Brovina u kujtua për angazhimin e saj në rezistencën dhe gjatë luftës, raporton Klan Kosova.
Mesazhe për të përcolli edhe familja e Salih Mustafës, i cili e cilësoi atë si “shpirtin e rezistencës” dhe pjesë të UÇK-së.
Flora Brovina u varros të premten në varrezat e qytetit në Arbëri të Prishtinës. Ajo vdiq më 15 shtator, në moshën 76-vjeçare.
Për më shumë ndiqeni kronikën më poshtë: