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Vrasjet e grave brenda familjeve vazhdojnë të jenë prezente në shifra shqetësuese në Kosovë.
Vetëm brenda katër ditëve, dy gra dyshohet se u vranë nga bashkëshortët e tyre në Kosovë.
Zhaklinë Lekatari në emisionin "Kosova Today" në Klan Kosova tha se vrasja e grave nuk është problem vetëm i hapësirave shqiptare dhe ballkanike, por edhe problem global.
"Patriarkati është një sistem dhe një strukturë që mbahet dhe ushqehet edhe nga gratë edhe nga burrat dhe fatkeqësisht mendoj që kur është gruaja që e ushqen këtë sistem që ne të gjithë jemi të mbërthyer për ne gratë e tjera që jemi të vetëdijesuara mendoj se është më e dhimbshme sepse lufta me një tjetër grua, pra me një tjetër zonjë që i përket gjinisë tënde është më e dhimbshme dhe më emocionale. Vrasja e gruas, femicidet nuk janë një problem që i përkasin vetëm hapësirës shqiptare, ballkanike, por janë një problem botëror dhe fatkeqësisht në këtë sistem gruaja konceptohet si tjetri dhe burri konceptohet si njeriu universal, si autoriteti i normave universale dhe është burri i cili falë autoritetit të tij vendos për pozitën e gruas në shoqëri", tha Lekatari.