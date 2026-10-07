Lajmet e fundit
Christa Pike, e dënuar me vdekje në SHBA, është "e vetëdijshme dhe po flet" pasi i mbijetoi një përpjekjeje të dështuar ekzekutimi në Tenesi, javën e kaluar, thonë avokatët e saj, sipas BBC.
Pike, 50 vjeçe, vazhdon të marrë kujdes mjekësor intensiv ndërsa është "e prangosur në duar dhe këmbë pas shtratit" në spital, thanë avokatët e saj në një deklaratë të martën.
Një anesteziolog që këshillon ekipin e saj i tha BBC-së se Pike ishte në gjendje të komunikonte në një "mënyrë bazike", por nuk dukej se e mbante mend përpjekjen e ekzekutimit.
E dënuar me vdekje pasi vrau Colleen Slemmer së bashku me të dashurin e saj të asaj kohe në vitin 1995, ajo u mbijetoi dy injeksioneve vdekjeprurëse më 30 shtator.
Ekspertët dhe ekipi i saj ligjor thonë se rikuperimi i saj i dukshëm është i paprecedentë.
Pike besohet të jetë personi i vetëm që i ka mbijetuar një injeksioni vdekjeprurës. Përpjekja për ekzekutim u cilësua menjëherë pas ngjarjes si një "katrahurë" nga nëna e Slemmer-it, e cila kishte këmbëngulur që Pike të ekzekutohej.
Pasi u bë e qartë se Pike nuk do të vdiste, ajo u dërgua në spital, ku qëndroi pa ndjenja për disa ditë ndërsa stafi mjekësor pastronte trupin e saj nga kimikati i injektuar.
Në deklaratën e tyre të martën, avokatët thanë se prognoza e saj mbetet e paqartë, por se "të paktën, presim një rikuperim të gjatë".