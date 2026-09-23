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Avokati zyrtar i familjes Mata, Idajet Beqiri, ka folur për të vërtetën e Bleona Matës, e cila u raportua se pas vitesh zhdukje, është gjetur.
Në emisionin “Kosova Today”, Beqiri tha se në vend ndodhin çudira të mëdha, duke e quajtur lajm të rremë raportimin për gjetjen e Bleonës, transmeton Klankosova.tv.
“Shkelet ligji, shkelet etika, shkelje morale e profesionale. U krijohet të tjerre dhimbje dhe nuk mendohet fare në këtë aspekt, thjesht e vetëm të bëhesh i rëndësishëm. Është shumë e dhimbshme që gjenden metoda dhe mjete të tilla për të fituar diçka për interesin tënd personal”, u shpreh avokati në Klan Kosova.
Ai tha se nuk është thjesht avokat i familjes, por është i përkushtuar që sa kohë në këtë çështje.
“Gjithmonë kam ndihmuar procesin, Prokurorinë e Policinë, për të çuar drejt zbulimit të vërtetës të kësja ngjarje, dhe kam dosjen e plotë dhe e di çfarë hapash hidhen. Kurrën e kurrës nuk do të ia lejoja vetes, ndërhyrjen e elementeve që nuk kanë asnjë lidhje me këtë proces, lidhje me familjen, lidhje me pikëpamjen juridike që deformojnë të vërtetën dhe pengojnë hetimet”, tha ai.