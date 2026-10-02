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Barcelona ka marrë lajme shumë të mira për Raphinhën.
Ekzaminimet e kryera sot në qendrën stërvitore të klubit kanë përjashtuar një dëmtim serioz të futbollistit brazilian.
Raphinha kishte ndjerë shqetësime në kofshën e djathtë gjatë ndeshjes Brazil-Australi dhe ishte larguar nga grumbullimi i kombëtares si masë parandaluese.
Kontrollet kanë konfirmuar vetëm një edemë të lehtë muskulore, pa dëmtim serioz.
Sipas AS, ai pritet të jetë në dispozicion për ndeshjen e Barcelonës ndaj Getafes më 10 tetor, megjithëse Hansi Flick mund të vendosë të mos rrezikojë me të.
Lajmi është një lehtësim i madh për Barcelonën, sidomos për shkak të kalendarit të ngjeshur që e pret ekipin gjatë muajit tetor./Klankosova.tv