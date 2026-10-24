Lajmet e fundit
Xhiroja e 10-të e La Ligës nisi të premten me barazimin 1-1 mes Alavesit dhe Malagas, ndërsa sot në program janë katër përballje interesante.
Dita nis në orën 14:00, me Rayo Vallecanon që pret Elchen. Vendësit kanë 9 pikë, kurse Elche 7, ndaj kjo përballje është e rëndësishme për të dyja skuadrat.
Në orën 16:15, Racing Santander përballet me Espanyolin. Racing ka 8 pikë, aq sa edhe Espanyoli, dhe të dyja ekipet synojnë të ngjiten në renditje.
Në orën 18:00, zhvillohet derbi valencian mes Valencias dhe Villarrealit. Villarreal ka 9 pikë, ndërsa Valencia vetëm gjashtë dhe kërkon një fitore që do ta ndihmonte të largohej nga pjesa e poshtme e tabelës.
Ndeshja e fundit e ditës luhet në orën 21:00, ku Atletico Madridi pret Deportivo La Corunan. Atletico është ndër skuadrat e kreut me 22 pikë, prandaj synon fitoren për të vazhduar garën për vendin e parë.