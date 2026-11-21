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Xhiroja e 13-të e kampionatit spanjoll sjell sot katër përballje interesante, me derbin e qytetit të Sevillas si një prej ndeshjeve kryesore të ditës.
14:00 – Deportivo Alaves – Deportivo La Coruna
Një përballje interesante zhvillohet në Mendizorroza, ku Alaves kërkon t'i japë fund serisë prej pesë ndeshjeve pa fitore në kampionat. Vendasit renditen në vendin e 12-të me 13 pikë, ndërsa Deportivo La Coruna po kalon një sezon pozitiv dhe gjendet në pozitën e nëntë me 15 pikë.
16:15 – Rayo Vallecano – Valencia
Dy skuadra që kanë nevojë për pikë për të përmirësuar pozitat në tabelë. Rayo Vallecano renditet në vendin e 14-të me 12 pikë, ndërsa Valencia po kalon një sezon të vështirë dhe gjendet në pozitën e 19-të me vetëm 9 pikë.
18:30 – Sevilla – Real Betis
Vëmendja kryesore është te derbi i zjarrtë i qytetit të Sevillas. Betis vjen në këtë përballje nga vendi i katërt me 26 pikë dhe synon të vazhdojë garën në pjesën e sipërme të tabelës. Sevilla renditet e gjashta me 18 pikë dhe kërkon fitoren përballë rivalit të madh lokal.
21:00 – Real Madrid – Celta Vigo
Real Madridi e mbyll programin e ditës me synimin për të marrë tri pikët në Santiago Bernabeu. Madrilenët janë të dytët me 30 pikë, tri më pak se Barcelona, ndërsa Celta Vigo renditet në vendin e 12-të me 13 pikë.
Spektakli i La Ligës vazhdon me këto katër përballje interesante gjatë ditës së sotme.