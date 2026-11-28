Lajmet e fundit
La Liga vazhdon sot me katër përballje interesante, ku vëmendja kryesore do të jetë te Atletico Madridi dhe Real Madridi, që synojnë të marrin pikët e plota në garën për kreun e tabelës.
14:00 – Betis – Rayo Vallecano
Real Betis pret Rayo Vallecanon në një duel ku vendasit synojnë të shfrytëzojnë faktorin fushë për të marrë tri pikët. Rayo, në anën tjetër, kërkon të befasojë në transfertë dhe të përmirësojë pozitën në tabelë.
16:15 – Malaga – Athletic Bilbao
Athletic Bilbao udhëton te Malaga me objektivin e fitores për të vazhduar garën për pozitat evropiane. Vendasit do të mundohen të shfrytëzojnë përkrahjen e tifozëve për të ndalur skuadrën baske.
18:30 – Elche – Atletico Madrid
Atletico Madridi kërkon fitoren në udhëtim te Elche për të mos humbur hapin me skuadrat kryesuese. Skuadra e Diego Simeones nuk ka hapësirë për gabime në këtë fazë të kampionatit, ndërsa Elche synon të shfrytëzojë terrenin vendas për të marrë një rezultat pozitiv.
21:00 – Real Madrid – Alaves
Real Madridi e mbyll mbrëmjen me përballjen ndaj Alavesit në Santiago Bernabeu. Madrilenët synojnë të fitojnë përballë tifozëve të tyre dhe të vazhdojnë presionin në garën për titullin. Alaves do të kërkojë të befasojë, por përballë ka një kundërshtar me ambicie të mëdha.
Të gjitha ndeshjet direkt në ArtMotion.