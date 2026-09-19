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La Liga sjell sot katër përballje, me aksionin që nis në orën 14:00 me Osasuna-Rayo Vallecano, për të vazhduar në 16:15 me Athletic Bilbao-Alaves dhe në 18:30 me Celta Vigo-Racing Santander.
Por, ndeshja kryesore e mbrëmjes luhet në orën 21:00 në Ramon Sanchez-Pizjuan, aty ku Sevilla pret Barcelonën.
Barça vjen në Andaluzi në një formë të jashtëzakonshme, me gjashtë fitore radhazi në kampionat dhe 18 pikë të plota pas gjashtë javësh.
Sevilla, megjithatë, nuk është një kundërshtar për t’u nënvlerësuar: ka 13 pikë dhe vetëm një humbje në gjashtë ndeshjet e para.
Dikur Sevilla ishte një arrë e fortë për Barcelonën, ndërsa sezonin e kaluar madje e mposhti 4-1 në shtëpi.
Tani, në një tjetër natë të nxehtë në Pizjuan, pyetja është e qartë: a mund ta ndalë Sevilla hovin e furishëm të kampionëve?
Përgjigjja vjen sonte, në një nga ndeshjet më tërheqëse të kësaj jave në La Liga, pasi kryesorja luhet të dielën me derbin madrilien./Klankosova.tv.