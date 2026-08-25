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Enea Bastianini do të ketë një skuadër të re nga sezoni 2027, pasi italiani është konfirmuar si piloti i ri tek skuadra satelit nga Aprilia, SuperFile Trackhouse MotoGP Team.
“La Bestia” ka firmosur për dy sezonet e ardhshme, 2027 dhe 2028, duke i dhënë fund aventurës së tij me Red Bull KTM Tech3.
Bastianini do të garojë krah Raul Fernandez, i cili pak javë më parë konfirmoi vazhdimin me Trackhouse deri në fund të vitit 2028. Dyshja do të përbëjë formacionin e skuadrës amerikane në një periudhë veçanërisht interesante, pasi MotoGP hyn në një epokë të re teknike nga 2027, me motorët 850cc dhe rregulla të reja.
Për Bastianinin, kjo është një mundësi për të nisur një kapitull të ri pas dy sezoneve me KTM. Italiani ka eksperiencë të konsiderueshme në luftën për fitore në MotoGP dhe Trackhouse e sheh atë si një pilot me pedigre fituesi dhe eksperiencë, pikërisht atë që i duhet projektit për të vazhduar progresin e bërë gjatë këtij sezoni.
Largimi i Bastianinit nga KTM dhe kalimi te Trackhouse lidhet edhe me riformatimin e skuadrës amerikane për 2027. Ai Ogura do të largohet nga Trackhouse në fund të sezonit 2026, ndërsa Fernandez tashmë ka siguruar vendin e tij për dy vitet e ardhshme.
Me Bastianinin në një anë të garazhit dhe Fernandezin në tjetrën, Trackhouse hyn në epokën e re të MotoGP me një formacion që kombinon eksperiencën e pilotit italian, me ambicien e spanjollit.
Kontakti i parë me skuadrën e re do të vijë menjëherë pas përfundimit të sezonit 2026, kur Bastianini do të zbresë në pistën e Valencias për testet e para me Aprilia RS-GP të Trackhouse, duke nisur zyrtarisht përgatitjet për epokën e re të MotoGP në 2027./Klankosova.tv.