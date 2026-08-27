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Kylie Jenner ka folur publikisht për thashethemet se ajo dhe i dashuri i saj Timothée Chalamet janë në pritje të një fëmije.
Biznesmenja, e cila ka vajzën tetëvjeçare Stormi dhe djalin katërvjeçar Aire nga lidhja e saj e mëparshme me reperin Travis Scott, foli për spekulimet pasi konfirmoi lidhjen e saj me Chalamet gati tre vjet më parë.
Në një paraqitje të ftuar në podkastin "Better Half" me mikeshat e saj Victoria Villarroel dhe Anastasia Karanikolaou, Jenner shpjegoi qasjen e saj ndaj situatave të tilla.
"Mendoj se jam mësuar aq shumë me njerëzit që shpikin historitë e tyre saqë më duhet të qesh me këtë. Nuk më intereson shumë sepse mendoj se njerëzit do ta kuptojnë vetë përfundimisht, siç bëjnë gjithmonë", tha ajo.
"Njerëzit mendojnë se jam shtatzënë tani, të paktën kam parë disa postime, dhe mendoj, 'Epo, nuk do t'i shpjegoj të gjitha, sepse do të shfaqem diku me bikini ose do të dal dhe thashethemet do të zhduken vetë.'"
"Kjo është arsyeja pse thjesht nuk ndiej nevojën të them asgjë. I them vetes: 'Çfarëdo që të jetë, është aty.' Nuk mund të komentoj për gjithçka, kështu që thjesht qesh dhe i bashkohem argëtimit", përfundoi ajo.
Këto komente vijnë pasi ajo tha së fundmi në emisionin e motrës së saj Khloe Kardashian , "The Girls", se "vetëm mendimi i një shtatzënie tjetër i tingëllon çmenduri tani".
Duke folur me miqtë e familjes Yris Palmer dhe Malika Haqq, ajo tha gjithashtu se ishte "99.9 përqind e sigurt" se nëna zëvendësuese nuk ishte një mundësi për të. Ajo beson se nuk ka arsye për të qenë e tillë, sepse shtatzënitë e saj të mëparshme kanë shkuar mirë dhe ajo ka lindur, siç thotë ajo, "fëmijë të mëdhenj e të shëndetshëm".