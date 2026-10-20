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Nigeria ka konfirmuar një rast me Ebola në kryeqytetin Abuja, pas konfirmimit laboratorik, deklaroi të martën ministri i Shëndetësisë, Muhammad Ali Pate.
Sipas Reuters, ministri tha se pacientja kishte udhëtuar më parë në Ugandë, në Afrikën Lindore.
"Ajo ndodhet në izolim dhe po merr kujdes mjekësor cilësor. Është kryer gjurmimi i kontakteve, proces i cili vazhdon edhe në këto momente, ndërsa deri tani janë identifikuar 44 persona me të cilët ajo ka pasur kontakte", tha Pate për transmetuesin publik NTA.