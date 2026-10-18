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Kryeqyteti portugez fiton dy çmime në World Travel Awards Europe 2026, duke u vlerësuar edhe si destinacioni më i mirë i lundrimeve turistike në Evropë.
Lisbona është shpallur Destinacioni më i mirë i qytetit në Evropë për vitin 2026 në ceremoninë e ndarjes së çmimeve World Travel Awards Europe 2026. Kryeqyteti i Portugalisë është vlerësuar gjithashtu si Destinacioni më i mirë i lundrimeve turistike në Evropë, shkruan Euronews, transmeton Klankosova.tv.
Dy çmimet u ndanë të shtunën, më 17 tetor, gjatë një ceremonie të organizuar në Gjirin e Kotorrit, në Mal të Zi.
Në një deklaratë për media, Shoqata e Turizmit të Lisbonës theksoi se këto vlerësime dëshmojnë tërheqjen ndërkombëtare të qytetit dhe larminë e ofertës së tij turistike.
Drejtori i përgjithshëm i shoqatës, Antonio Valle, u shpreh se çmimet konfirmojnë veçantinë dhe autenticitetin e Lisbonës si destinacion turistik.
Sipas tij, kryeqyteti portugez dallohet nga destinacionet e tjera kryesore evropiane përmes ruajtjes së identitetit të vet, ndërsa njëkohësisht u përgjigjet interesave dhe pritshmërive të ndryshme të vizitorëve.
Valle theksoi se këto çmime janë gjithashtu një vlerësim për përpjekjet e përbashkëta për përmirësimin dhe zhvillimin e ofertës turistike. Ai shtoi se vlerësime të tilla ndihmojnë në nxitjen e ekonomisë lokale dhe në ruajtjen e autenticitetit që e veçon Lisbonën.