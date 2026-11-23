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Një vrasje e rëndë u shënua mëngjesin e sotëm në Fier të Shqipërisë, ku cak ishin dy vëllezër.
Njëri vdiq, e tjetri u plagos, në shtëpinë e tyre, transmeton Klankosova.tv
Sipas Top Channel, personi që humbi jetën është Selami Hasani, kurse i plagosur rëndë mbeti vëllai i tij, Jakup Hasani.
Viktima raportohet se është emër i njohur për policinë.
Ai ka qenë i dënuar me 25 vite burg, ndërsa akuzohet për vrasjen e Julian Isufajt, nipit të Arben Isufaj ose i njohur ndryshe si “Ben Qimja”, dhe të Esat Tares. /Klankosova.tv