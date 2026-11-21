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Një person është gjetur pa shenja jete mëngjesin e sotëm në një fermë për kultivimin e peshqve në Istog.
Ndërkaq, mësohet se viktima e këtij është rasti është Zymer Blakaj.
Kështu së paku ka shkruar faqja në Facebook, “Fshati Vrellë”, e cila edhe i ka shprehur ngushëllime familjes Blakaj.
“Na la një burrë i mirë i fshatit tonë, Zymer S. Blakaj. Baci Zymer ishte njeri i urtë, i sjellshëm e i edukum. Ishte njeri që ka dhanë respekt dhe ka lanë pas vepra të mira”, shkruan kjo faqe.
Policia dhe Prokuroria, për Klankosova.tv kanë thënë se trupi i tij është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ku do të konstatohen shkaqet e vdekjes së tij.