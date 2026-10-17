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Të flesh në përqafim me partnerin shihet si një shenjë dashurie dhe afërsie, por ekspertët paralajmërojnë se ky zakon mund të dëmtojë seriozisht cilësinë e gjumit tuaj.
Ndërsa imazhi i një çifti të ndërthurur është idealizuar nga ana kulturore, përqafimet gjatë gjithë natës mund të jenë një pengesë për një gjumë të thellë.
Juan Nattex, një ekspert i gjumit në Nattex, pohon se të flesh në përqafim është "gjëja më e keqe që mund të bësh nëse dëshiron të flesh mirë natën". "Të gjithë do t'ju thonë se kjo ju ndihmon të relaksoheni dhe të flini më mirë, por kjo është vetëm një pjesë e historisë. Realiteti është se të gjithë lëvizim dhe ndryshojmë pozicione gjatë natës. Këto lëvizje ndikojnë në pushimin e personit tjetër dhe prishin gjumin e thellë, edhe nëse nuk e mbani mend në mëngjes", shpjegoi ai.
Nattex shton se të flesh në çift nuk është një ide e keqe, por përqafimet gjatë gjithë natës po. "Ekzistojnë dy zgjidhje për të fjetur së bashku. E para janë shtretër të veçantë. E dyta, të cilën unë e rekomandoj, janë shtretër të mëdhenj me zona të pavarura. Kjo do të thotë që mund të lëvizni pa e shqetësuar partnerin tuaj sepse dysheku është projektuar për të thithur lëvizjen. Partneri juaj mund të lëvizë lirisht pa ju zgjuar", thotë Nattex, transmeton Klankosova.tv.
Pse përqafimi prish gjumin
Eksperti shpjegon se trupi i njeriut nuk është projektuar për të qëndruar i palëvizshëm për orë të tëra. Gjatë gjumit, ne ndryshojmë natyrshëm pozicionet për të zvogëluar presionin mbi muskujt dhe nyjet dhe për të stimuluar qarkullimin.
Në një përqafim, këto lëvizje janë të kufizuara sepse një person në mënyrë të pavetëdijshme përpiqet të mos lëvizë në mënyrë që të mos e zgjojë tjetrin. Një kufizim i tillë shpesh shkakton ngurtësi muskulore, dhimbje shpine ose qafe dhe zgjime të shkurtra që ndërpresin gjumin pa e kuptuar fare, shkruan Index.hr.
Problemi i dytë është nxehtësia e trupit. Kontakti i vazhdueshëm fizik ngre temperaturën tuaj, gjë që mund të jetë e këndshme në fillim, por ndërhyn në një proces kyç për pushim - uljen e temperaturës së trupit të nevojshme për të hyrë në një fazë të thellë gjumi. Kur trupi mbinxehet, gjumi bëhet më i lehtë dhe më pak rigjenerues, duke rezultuar në lodhje të nesërmen.