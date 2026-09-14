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Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Daut Haradinaj, është përballur me një koment fyes nga një ish-polic i ish-Jugosllavisë.
Haradinaj, përmes një videoje të publikuar në Facebook, kishte bërë thirrje për liri për ish-krerët e UÇK-së që po mbahen në Hagë.
Ish-pjesëtari i policisë serbe ka komentuar duke fyer Haradinajn dhe luftën çlirimtare të UÇK-së. Bëhet fjalë për Milinko Baboviqin.
Komenti i tij ka nxitur reagime të shumta nga përdoruesit e Facebook-ut, të cilët kanë kundërshtuar gjuhën fyese ndaj Haradinajt dhe UÇK-së.