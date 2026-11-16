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Gjykata Speciale në Hagë nesër e jep vendimin për gjyqin e dytë ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve, për tentim pengimi të drejtësisë.
Ish-presidenti i Kosovës, ish-drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Bashkim Smakaj, ish-kryetari i Malishevës, Isni Kilaj, veterani i UÇK-së, Fadil Fazliu, dhe ish-ministri i Drejtësisë, Hajredin Kuçi, të martën në orën 10:00 dalin para gjykatës.
Zyra e Prokurorit të Specializuar kishte kërkuar gjashtë vjet burgim për Thaçin dhe nëse i njëjti shpallet fajtor në këtë çështje, ta vuajë dënimin e dytë pas atij në rastin e madh, transmeton Klankosova.tv
Për Smakajn, Kilajn dhe Fazliun kërkoi nga tri vjet burgim, ndërsa për Kuçin nëntë muaj.
Aktakuza në këtë çështje u dorëzua më 5 dhejtor të vitit 2024.
Gjykatësi i vetëm në këtë rast është Christopher Gosnell.
Ndërsa ekipet mbrojtëse të të akuzuarve janë:
Thaçi: Sofi Menegon (Mbrojtëse), Luka Mishetiq (Bashkëmbrojtës);
Smakaj: Jonathan Rees (Mbrojtës), Huw Bowden and Derrick Gooden (Bashkëmbrojtës);
Kilaj: Iain Edwards (Mbrojtës), Joe Holmes (Bashkëmbrojtës);
Fazliu: David Young (Mbrojtës);
Kuçi: Alexander Admiraal (Mbrojtës).
Numri i ditëve të gjykimit në sallën e gjyqit është 11, ndërsa janë dëgjuar katër dëshmitarë, kurse numri i dëshmive me shkrim të dëshmitarëve është pesë.
Kujtojmë se në seancën ku janë thënë fjalët përfundimtare, në shtator të këtij viti, avokatja e Thaçit, Sophie Menegon kishte thënë që vendimi i trupit gjykues ndaj tij të bazohet në prova dhe se ai të lirohet.
“Ne kërkojmë që vendimi juaj të bazohet në prova dhe jo spekulime, dhe të jetë lirim nga të gjitha akuzat”, tha Menegon. /Klankosova.tv