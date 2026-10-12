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Kryesia e Kuvendit të Kosovës, e udhëhequr nga kryeparlamentarja Albulena Haxhiu, u dakordua për pikat e seancës së radhës në mbledhjen e së hënës.
Pas takimit, vëmendje mori edhe Ligji për Dhomat e Specializuara, pas kritikave të komisioneres së Bashkimit Evropian për Zgjerim, Marta Kos.
Partia që inicioi ndryshimet, theksoi se vendi po kërkon një proces fer në Hagë.
Nga Aleanca që e mbështetën nismën, u tha se kuvendi duhet të vazhdojë t`i përkrah krerët e UÇK-së dhe jo vetëm me ligj.
Ndërkaq, nga partia në pushtet thonë se përgatitjet për fazën e Apelit duhet të bëhen përmes një strategjie shtetërore dhe koordinimit institucional.
U bë e ditur se kryesia caktoi seancë plenare për 15 tetor, ku pritet të shqyrtohet projektligji kundër pastrimit të parave dhe polotësimi i bordit të BQK-së dhe RTK-së.