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Kokë me kokë u bënë, por konsulta iu shkoi huq.
Partitë nuk u morën vesh kurqysh a t’i votojnë nënkryetarët e Kuvendit në pako a ndaras.
Kërkesa e Vetëvendosjes që për secilin propozim të vendoset veç e veç u pa me një qëllim prapa.
Partia Demokratike e Kosovës lypi garancë që subjekti në pushtet voton edhe për kandidatët e opozitës, ndryshe thanë se ky proces nuk mund të kryhet.
Zotim se do votohet pro për Vlora Çitakun nuk u dha.
Ashtu edhe ndodhi. Ndryshe nga Ardian Gola i Vetëvendosjes që mori votat, Çitaku nuk kaloi.