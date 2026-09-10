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Nesër, Kuvendi i Kosovës do të vazhdojë punimet për seancën konstituive të legjislaturës së 11-të.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen nesër nga ora 11:00 me pikën e vetme të rendit të ditës: Zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit, transmeton klankosova.tv.
Kujtojmë se Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur kryeparlamentaren e re të Kuvendit, Albulena Haxhiu e cila mori besimin e 62 deputetëve.
Seanca konstituive u shtye dje pas deklaratës së deputetit serb, Igor Simiq i cili gjatë fjalës së tij në Kuvend, deklaroi se propozimi bëhet “në emër të popullit serb”.
Shtyrjen e seancës e njoftoi kryeparlamentarja, Albulena Haxhiu.