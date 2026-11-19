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Ndonëse ora ka kaluar 22:20, deputetët e Kuvendit të Kosovës ende nuk po i japin fund punës për sot.
Seanca plenare po vazhdon edhe në këto orë të vona të mbrëmjes, me deputetët që po diskutojnë projektligjin që është në rend dite.
Debati po zgjatet, ndërsa përfaqësuesit e partive politike po vazhdojnë t'i paraqesin qëndrimet dhe vërejtjet e tyre lidhur me përmbajtjen e projektligjit.
Kështu, për deputetët, kjo ditë parlamentare po shkon përtej orarit të zakonshëm të punës, me seancën që ende nuk ka përfunduar./Klankosova.tv