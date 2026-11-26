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Kuvendi i Kosovës ka miratuar buxhetin për komisionin hetimor parlamentar lidhur me veprimet dhe mosveprimet institucionale në rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Buxheti i këtij komisioni, në vlerë prej rreth 62 mijë eurosh, u miratua në seancën e sotme me 67 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.
Komisioni hetimor ka për qëllim të shqyrtojë veprimet dhe mosveprimet e institucioneve përgjegjëse në lidhje me rastin e Arlinda Zekaj, për të zbuluar nëse ka pasur mangësi apo dështime institucionale para dhe gjatë trajtimit të rastit të saj.
Ajo u vra nga ish-kunati i saj, Albert Sylaj, derisa kishte urdhër mbrojtës nga gjykata.
Për këtë rast, tashmë janë arrestuar ish-burri i saj, Jeton Sylaj, ish-kunetët Albert dhe Driton Sylaj, ish-vjehrra, Nurie Sylaj si dhe dy persona të tjerë.