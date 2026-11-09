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Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka bërë të ditur se Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të enjten në seancën e radhës plenare.
Pas mbledhjes së Kryesisë, ajo ka thënë se përveç deklarimeve jashtë rendit të ditës dhe pyetjeve parlamentare, është interpelanca e ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitia.
Gjithashtu, do të shqyrtohen edhe katër marrëveshje ndërkombëtare që kanë kaluar në Komisionin për Legjislacion.
“Janë katër marrëveshje nga fusha e drejtësisë. Pas këtyre katër marrëveshjeve ndërkombëtare është edhe interpelanca me ministrin e Shëndetësisë e iniciuar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe pastaj edhe mocioni përmbajtësor në lidhje me trajtimin e çështjes së energjisë”, ka thënë ajo.
Ndryshe, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Sala Jashari kishte kërkuar interpelancë të ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitia lidhur me për mungesën e barnave duke marrë shkas vdekjen e pacientes me kancer gjiri. /Klankosova.tv