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Kuvendi i Kosovës do të mbajë seancë plenare të enjten, më 5 nëntor, duke filluar nga ora 12:00.
Në rendin e ditës janë paraparë disa pika, përfshirë shqyrtimin e parë të tri projektligjeve që lidhen me menaxhimin e emergjencave, regjistrimin e bujqësisë dhe inspektoratin e bujqësisë, sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe pylltarisë.
Deputetët do të shqyrtojnë gjithashtu propozimet e grupeve parlamentare për zëvendësimin dhe emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare, si dhe miratimin e fushëveprimit të komisioneve për Legjislaturën XI, transmeton Klankosova.tv.
Në këtë seancë do të shqyrtohet edhe Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për Raportin Vjetor të Auditimit të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2025.
Seanca do të nisë me miratimin e procesverbalit nga seanca e mëparshme, deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare.