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Kuvendi i Kosovës do të mbajë seancë plenare të enjten, më 19 nëntor, duke filluar nga ora 11:00.
Në mesin e pikave të rendit të ditës është shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2027.
Deputetët do të shqyrtojnë edhe vendimin e Qeverisë për masat e emergjencës për furnizimin me energji, si dhe Projektligjin për Efiçiencë të Energjisë dhe atë për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore, transmeton Klankosova.tv.
Në rend dite janë gjithsej 12 pika, përfshirë emërimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shkencës, zgjedhjen e anëtarëve të Bordit të RTK-së dhe rekomandimin për shkarkimin e katër anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil.
Po ashtu, pritet të shqyrtohet propozimi i Grupit Parlamentar të LDK-së për zëvendësimin e anëtarit në Komisionin Hetimor Parlamentar për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.