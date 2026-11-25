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Kuvendi i Kosovës do të mbajë të enjten, më 26 nëntor, dy seanca plenare.
Seanca e parë, e cila nis në orën 10:00, do të jetë vazhdim i seancave të mbajtura më 12, 13 dhe 19 nëntor, ku do të shqyrtohen disa pika të mbetura pa u përfunduar.
Në mesin e tyre është votimi i propozim-rezolutës nga interpelanca me ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia, lidhur me vdekjen e pacientes me kancer të gjirit, e cila kishte mbetur katër muaj pa terapi, si dhe mungesën e barnave onkologjike, transmeton Klankosova.tv.
Po ashtu, deputetët do të votojnë edhe propozim-rezolutën për gjendjen në planifikimin, çmimin dhe furnizimin me energji elektrike në Kosovë.
Në rend dite janë edhe emërimi i anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shkencës, zgjedhja e anëtarëve të Bordit të RTK-së dhe rekomandimi për shkarkimin e katër anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil.
Ndërkaq, në orën 13:00 do të mbahet seanca e rregullt plenare, ku përveç deklarimeve jashtë rendit të ditës dhe pyetjeve parlamentare, deputetët do të shqyrtojnë edhe miratimin e buxhetit të Komisionit Parlamentar Hetimor për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.