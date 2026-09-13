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Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës do të vazhdojë sot, ndërsa në rend të ditës është zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit.
Seanca është thirrur nga kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, pas dështimit të votimit të Vlora Çitakut në seancën e së premtes.
Deputetët e LVV-së abstenuan në votimin për kandidaten e PDK-së, duke bërë që ajo të mos marrë votat e nevojshme për t’u zgjedhur nënkryetare.
Në të njëjtën seancë, Kuvendi arriti të zgjedhë Ardian Golën nga LVV në pozitën e nënkryetarit, raporton Klankosova.tv.
Pas dështimit të votimit të Çitakut, PDK vendosi të mos marrë pjesë në seancat e mëtejshme konstituive të Kuvendit, duke paralajmëruar se çështjen do ta dërgojë në Gjykatën Kushtetuese.
Pak orë më vonë u thirr edhe një seancë tjetër brenda së njëjtës ditë, por deputetët e PDK-së nuk morën pjesë.
Në anën tjetër, LDK deklaroi se nuk mund të hidhet në votim kandidatura e Kujtim Shalës pa u votuar paraprakisht kandidatura e PDK-së, duke kërkuar që procesi të zhvillohet sipas radhës.
Megjithatë, mbrëmjen e së dielës, LVV ‘lëshoi pe’ dhe njoftoi se do t’i votojë të dy kandidatët për nënkryetarë, Vlora Çitakun e PDK-së dhe Kujtim Shalën e LDK-së.
Nga LVV kanë shprehur shpresë se zgjedhja e nënkryetarëve do të mundësojë vazhdimin e procesit institucional dhe nuk do të paraqesë pengesë për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës.
Seanca e sotme është caktuar të nisë në orën 10:00.
Mbetet të shihet nëse PDK dhe LDK do të marrin pjesë në të dhe nëse Kuvendi do të arrijë të përmbyllë zgjedhjen e nënkryetarëve./Klankosova.tv