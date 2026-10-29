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Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot seancë plenare, e cila është caktuar të nisë në orën 10:00.
Sipas rendit të ditës, deputetët do të shqyrtojnë në lexim të dytë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026.
Një tjetër pikë e rëndësishme është shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, transmeton Klankosova.tv.
Në rend dite është përfshirë edhe votimi i propozimit të Grupit Parlamentar të Listës Serbe për emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare.
Seanca do të nisë me miratimin e procesverbaleve nga seancat e mëparshme, ndërsa më pas deputetët do të kenë mundësi të bëjnë deklarime jashtë rendit të ditës dhe të parashtrojnë pyetje parlamentare.