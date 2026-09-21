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Kuvendi Komunal i Deçanit ka thirrur mbledhje urgjente për të diskutuar lidhur me aktgjykimin dënues në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Kjo mbledhje është thirrur për nesër dhe do të mbahet nga ora 11:00.
Kuvendarëve do t’u adresohen kryetari i Asamblesë Komunale, kreu i komunës së Deçanit, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, përfaqësues të bashkësive fetare, përfaqësues të OJQ-ve, e të tjerë.
Gjithashtu, Kuvendi Komunal i Deçanit ka paraparë edhe nxjerrjen e një deklarate “Jo në emrin tim”. /Klankosova.tv