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Me 106 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në tërësi pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Shqipërisë në operacionin ushtarak të Forcës Ndërkombëtare të Stabilitetit në Gaza.
Projektligji parashikon që Shqipëria mund të kontribuojë me trupa në Gaza, me një numër maksimal deri në 40 ushtarakë, shkruan A2, transmeton Klankosova.tv.
Dërgimi i trupave në Gaza bëhet në kuadër të Forcës së Stabilitetit të krijuar nga Bordi i Paqes, nismë e thirrur nga presidenti amerikan Donald Trump.