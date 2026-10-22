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Ka nisur me tension seanca e sotme parlamentare në Shqipëri.
Deputeti demokrat Flamur Noka është përplasur fizikisht me kreun e grupit parlamentar socialist Taulant Balla. Sapo Balla mori fjalën për të shprehur qëndrimin e mazhorancës, Noka iu afrua dhe i shkuli mikrofonin nga tavolina, ndërsa nisi ta gjuante edhe me letra, çka solli edhe ndërprerjen me 5 minuta të seancës nga kreu i Kuvendit, Niko Peleshi.
Që në nisje të seancës, deputetët e PD-së kanë bllokuar foltoren me foto të protestuesve të lënduar, raporton A2, transmeton Klankosova.tv.
“Sot ka vetëm një pikë në rend dite. Dënojmë dhunën e policisë. Të jemi pranë protestuesve, të dëgjojmë kërkesat e tyre dhe zërin e një brezi që nuk druhet nga pushteti. S’mund të ketë debat parlamentar para një krize shoqërore. Studentët në rrugë, deputetët e opozitës janë krah tyre. Grupi i PD qëndron krah kërkesave të tyre", lexoi Belind Këlliçi në qëndrimin e përbashkët të grupit parlamentar demokrat.