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Në Kuvendin Komunal të Prishtinës është votuar deklarata e përbashkët “Jo në emrin tim”, “Drejtësi për UÇK-në dhe mbrojtje e historisë tonë”.
Ndërkohë, në fjalën e saj, nënkryetarja e Prishtinës, Besiana Musmurati tha se sot më shumë se kurrë, qytetarët duhet të jenë bashkë për UÇK-në, transmeton Klankosova.tv.
“Kuvendi i Komunës së Prishtinës shpreh shqetësimin e thellë për aktgjykimin e shkallës së parë të Dhomave të Specializuara të Kosovës të datës 16 shtator 2026 ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. UÇK nuk mund të ndahet nga historia e Kosovës, ajo është pjesa e saj më e lavdishme”, thuhet në deklaratën e përbashkët.
Deklarata u miratua me 45 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.