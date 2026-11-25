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Në kuadër të fushatës “16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore”, institucionet dhe organizatat e ndryshme po përcjellin mesazhe sensibilizuese.
Në këtë fushatë është përfshirë edhe Kuvendi i Kosovës, objekti i të cilit mbrëmjen e sotme është ndriçuar me ngjyrë portokalli.
“Sonte, objekti i Kuvendit të Republikës së Kosovës ndriçohet me ngjyrë të portokalltë, në kuadër të fushatës 16 Ditë Aktivizëm kundër Dhunës me Bazë Gjinore”, ka shkruar në Facebook Albulena Haxhiu, kryetare e Kuvendit. /Klankosova.tv