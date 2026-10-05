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Ish-banorët e Big Brother VIP Kosova, Kushtrim Kelani dhe Aurora Rrusta, i kanë dhënë fund beqarisë mbrëmjen e së dielës.
Një ditë pas dasmës, çifti ka falënderuar të gjithë ata që ishin pjesë e festës së tyre, përmes një postimi të përbashkët në Instagram.
“Faleminderit secilit që ishit pjesë e kësaj nate magjike dhe urimeve pafund”.
“Zemrat tona do ta ruajë gjithmonë këtë mbrëmje dhe njerëzit që e bënë edhe më të bukur, momentin më të çmuar të jetës sonë”, kanë shkruar ata./Klankosova.tv