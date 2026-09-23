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Tema se kush tradhton më shumë, burrat apo gratë u diskutua në emisionin “Kosova Today”.
Sheki Hoxha dhe Ardita Lala ishin dyshja e panelit që folën rreth kësaj çështje.
Sipas Hoxhës, vetëm njerëzit e lig tradhtojnë, transmeton Klankosova.tv.
Por një mendim ndryshe nga Hoxha, pati Lala.
“Më përpara, meshkujt kanë tradhtuar më shumë se kanë guxuar, femrat jo që kanë qenë aq të ndershme por janë tut. Tash frika ka humb, dhe të dy janë të barabartë, si femrat dhe meshkujt, por nuk i vlerësoj”, tha ajo.