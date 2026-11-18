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Ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Besi, ka komentuar lojën dhe sjelljen e banorëve të këtij edicioni, gjatë një interviste në emisionin “Big Cast” në Klan Kosova.
Ai u shpreh se një nga gjërat që nuk e pëlqen është shtirja dhe mungesa e sinqeritetit mes njerëzve në përgjithësi.
“Unë e kam problemin te njerëzit ‘fake’. Unë shumicën e rasteve pi kafe vetë, nëse nuk jam në tavolinë me dikë që më rrihet, nuk mundem me fejkirat nejën”, u shpreh Besi.
Ndërsa për banorët specifikisht tha se gjithçka i duket si lojë.
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