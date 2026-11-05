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Një deklaratë e bërë nga moderatori Alaudin Hamiti para nisjes së edicionit të pestë të Big Brother VIP Kosova ka ngjallur kureshtje të madhe te publiku.
Ai kishte paralajmëruar se brenda shtëpisë do të jetë edhe një “zhigolo”, duke lënë hapësirë për shumë aludime rreth identitetit të banorit misterioz.
Kjo temë u diskutua edhe në emisionin “Big Cast”, ku Agon Rexhepi, producent i “BiG Talk”, ndau dyshimet e tij lidhur me atë se kush mund të jetë personazhi në fjalë.
“Ardianin po mendoj, nuk e di pse… Ardiani po duket shumë misterioz, po lë shumë hapësirë për t’i interpretuar gjërat që po i thotë. Ndoshta mund të jetë ndonjë banor që mund të futet edhe më vonë”, u shpreh Rexhepi.