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Një baner ironizues me fytyrën e ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, është vendosur në afërsi të ndërtesës së Qeverisë së Kosovës.
Në fotografi, shfaqet Sveçla me një kapelë të kuqe, ndërsa krahas fotografisë është vendosur mbishkrimi ironizues: “Kush i hëngri kapelet?”, raporton Klankosova.tv
Ndërkohë është bërë e ditur se aksioni simbolik është realizuar nga Lëvizja Revolta, "në shenjë proteste ndaj neglizhencës institucionale dhe mungesës së kushteve elementare për Policinë e Kosovës."
Ky aktivitet lidhet me mungesën e kapelave për ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së 63-të.
“Për gjeneratën e 63-të të Policisë së Kosovës, sot do të ishte dita e pestë e punës, por fatkeqësisht Ministria nuk arriti t’i sigurojë kapelat për diplomim me 1 nëntor, prandaj e shtyu ceremoninë për 6 nëntor. Jo sepse me 6 nëntor do të vinin kapelat e reja, por sepse brenda pesë ditësh arritën të siguronin huazimin e kapelave të vjetra të policëve në detyrë, deri në përfundimin e ceremonisë.
Pyetja që na sillet ndër mend është: Kush i hëngri kapelat?
Prandaj, në shenjë simbolike kemi vendosur edhe një diplomë të madhe për të gjithë policët e rinj, të cilët do ta fillojnë punën në mungesë të uniformave, në mungesë të kushteve të punës, në mungesë të pagave dinjitoze, në mungesë të sigurimit të punës dhe atij shëndetësor.
Por, të mos harrojmë, puna për ta do të fillojë me përgjegjësinë maksimale, madje edhe me përgjegjësitë e Ministrisë së Punëve të Brendshme.”
/Klankosova.tv